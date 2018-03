Justice League è il film DC che ha incassato di meno, nuova scena tagliata

Tanti problemi dietro le quinte, tanti tagli, cambi di regia, di sceneggiatura e, alla fine, Justice League ne ha risentito. Quello che, potenzialmente, era il film di punta della DC, è diventata la delusione più cocente dello studio.

Il cinefumetto della DC Comics ha ufficialmente terminato la sua corsa al botteghino mondiale incassando 657.9 milioni di dollari. Sebbene non sia un risultato totalmente disastroso, è una cocente delusione per lo studio. Essendo un film corale stile The Avengers, la Warner Bros. Pictures aveva pronosticato un risultato simile in termini di incassi (dunque almeno un miliardo) ed invece è finito per essere il film del nuovo corso DC ad aver incassato di meno al botteghino mondiale.

La pellicola ha fatto addirittura meno de L'Uomo D'Acciaio che, nel 2013, totalizzò 668 milioni di dollari e fu considerato un risultato poco soddisfacente per lo studio. E' la terza volta che la Warner rimane scottata: anche Batman v Superman: Dawn of Justice, che presentava tre dei personaggi più famosi al mondo, pronosticato anche questo per il miliardo, finì la corsa ad 873.6 milioni.

I film più di successo dello studio restano Wonder Woman con 821.8 milioni di dollari e Suicide Squad che, nonostante le aspre critiche, nell'estate del 2016 incassò 746.8 milioni.

Qui sotto vi proponiamo una nuova scena tagliata inedita dalla pellicola.