Justice League: i fan di Zack Snyder non ci stanno e vogliono la sua Director's Cut!

Ladi, probabilmente, non vedrà mai la luce del sole ma i fan non ci stanno e vogliono vederla, almeno un gruppo di affezionatissimi del regista. Pertanto stanno, pare, organizzando un evento per protestare davanti alla Warner Bros

Una protesta pacifica, s'intende. Le speranze che si possa vedere, dovrebbero essere vane, ma comunque, dopo i tagli apportati in post produzione (tra l'altro costosissimi), di Joss Whedon, chiedere è quantomeno lecito.

L'evento di protesta che qualche (sconsiderato) fan sta programmando, si chiama #ReleaseTheSynderCut e vedrebbe una protesta pacifica di fronte al quartier generale della Warner Bros., a Burbank, in California, fatta di sabato, un giorno durante il quale gli impiegati dell'azienda tutto faranno tranne essere a lavoro. Pertanto - come da esplicita richiesta dello YouTuber che sta organizzando questa manifestazione - nessuno dovrebbe prendersi insulti verbali e quant'altro, né gli addetti ai lavori, né Whedon.

Sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Insomma, che ne pensate? Voi vorreste il Director's Cut di Justice League? Ditecelo nei commenti.