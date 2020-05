Justice League, i fan di Zack Snyder distruggono i propri bluray del film di Joss Whedon

L'entusiasmo per l'annuncio della Snyder Cut di Justice League non è stato un bene per le copie del Justice League di Joss Whedon, ormai in circolazione da tre anni nei negozi fisici, online e soprattutto nelle videoteche dei collezionisti.

Purtroppo per loro, però, alcune di quelle copie sono presenti anche nelle videoteche dei fan di Zack Snyder, che a pochi giorni dall'ufficializzazione della Snyder Cut hanno iniziato a distruggerle una via l'altra. Avete letto bene: per celebrare l'uscita ufficiale della Snyder Cut, i fan di Zack Snyder hanno letteralmente invaso i social media per mostrare quanto odiano il film uscito da Joss Whedon e Warner Bros., e per farlo hanno iniziato a postare dei video in cui distruggono le copie fisiche in loro possesso.

In calce all'articolo trovate uno dei tanti esempi di "omicidio di bluray di Justice League" in giro per il web, e tutti sono a dir poco esilaranti da guardare: voi farete la stessa cosa? Ditecelo nei commenti.

In arrivo su HBO Max in forma di un lungometraggio di 4 ore o di una miniserie divisa in 6 episodi, Zack Snyder's Justice League ha una data di uscita prevista per un generico "2021". Per altri approfondimenti vi ricordiamo che nella giornata di ieri Snyder ha fatto sapere di essere già a lavoro sul trailer, atteso per i prossimi giorni: nel frattempo, ecco un'immagine in anteprima.