Justice League, un fan trailer immagina il Batman di Ben Affleck diretto da Zack Snyder

Sulla scia della director's cut di Justice League, un nuovo trailer fan-made immagina il ritorno di Ben Affleck nei panni di Batman per la regia di Zack Snyder.

Nei panni di un Cavaliere Oscuro più vecchio e arrabbiato, dopo l'esordio in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League Affleck sarebbe dovuto tornare nel DCEU per scrivere, dirigere e interpretare un progetto stand-alone, oggi ereditato da Matt Reeves e Robert Pattinson suo progetto autonomo. Tuttavia, ora che è stato annunciato che nel 2021 il servizio di streaming on demand HBO Max pubblicherà l'attesissima Snyder Cut di Justice League, l'entusiasmo per la versione di Ben Affleck di Batman si è risvegliato, e un fan ha provato ad indovinare come sarebbe il film The Batman se fosse stato diretto da Snyder.

Il creatore di contenuti di YouTube stryder HD ha ideato un concept trailer per un progetto DC Films, che come al solito potete visionare in calce: il video utilizza clip di una serie di film, tra cui Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, e mette in evidenza le atmosfere oscure e grintose tipiche del cinema di Snyder. Che ve ne pare? Ditecelo nei commenti.

