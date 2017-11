Justice League: i fan lanciano una petizione per il director's cut di Snyder!

I fan hanno creato online una petizione per vedere il director's cut di Justice League di, almeno in home video. La ragione è che sono in molti a credere che l'arrivo diabbia modificato molto la visione del regista originale.

Justice League è finalmente al cinema ma i reshoot di Whedon pare non stiano soddisfacendo molto alcuni fan poiché si vedrebbe chiaramente una diversa impostazione dei due direttori. Anche se a molti il film è piaciuto, la versione di Snyder doveva essere considerevolmente più lunga e dunque stanno chiedendo, tramite petizione, che potete leggere qui, che, almeno in home video, venga proposta la versione originale, quella che Zack Snyder aveva in mente fin dall'inizio.

Su Change.com, un fan di nome Roberto Mata ha dato il via a questa petizione per la Warner Bros. e la richiesta alla casa di produzione è che venga rilasciata la versione di Snyder quando justice League arriverà in home video. La petizione è già arrivata a 6.115 firme nel momento in cui scriviamo.

Ma non basta, l'autore della petizione chiede anche che venga proposta la colonna sonora originale, di Junkie XL ad accompagnare il film.

Se volete dare un'occhiata alla petizione, con tutte le specifiche, cliccate pure QUI e diteci se siete d'accordo oppure no.

Justice League è al cinema!