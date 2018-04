Justice League: i fan DC hanno trovato un errore che riguarda il Flash di Ezra Milller!

Il film che ha messo in serio pericolo il futuro del DC Extended Universe a causa della scarsa accoglienza da parte del pubblico,Justice League, ha un altro errorino al suo interno, chissà se lo avete notato anche voi?

Riguarda il personaggio interpretato da Ezra Miller, Flash. Diciamo che il Velocista Scarlatto, con Aquaman, è stato di certo il più apprezzato tra i nuovi arrivati nell'Universo cinematografico DC. Tuttavia, ci'è stato un errore che riguarda il suo tesserino falso, quello che gli serviva per accedere ad una base militare: la sua data di nascita è segnata come 6 novembre 2010! Quindi avrebbe 8 anni! A prescindere dal fatto che tutto il documento era falso, questo è un errore che, certamente, non poteva sfuggire a un qualsiasi militare che stesse eseguendo il controllo per l'accesso alla base, non trovate?

Purtroppo, e non è un segreto, pur essendo questa una svista (forse) da considerarsi minima, di certo non fa altro che aumentare la percezione di come questa pellicola sia stato un vero e proprio disastro di produzione, messo in bella vista sotto al naso del mondo. Il fatto che Zack Snyder abbia lasciato il lavoro quando il suo cut era terminato, e la faccenda che ha poi visto Joss Whedon dare un'impronta personale a un film che non era suo, ha provocato disastri a ripetizione; dai "buchi" narrativi, agli errori in CGI, a queste piccole inesattezze, tutto ha concorso a creare un precedente per la Warner: queste pellicole, essendo così attese, non possono essere fatte senza precisione maniacale.

Del resto i fan non perdonano e, come abbiamo visto, Justice League è l'esempio lampante di come un prodotto fumettistico molto amato, come sono i comics DC, non debba essere assolutamente trattato con sufficienza.

Speriamo bene per il futuro. Adesso concentriamoci sull'arrivo, a fine anno, del solo movie su Arthur Curry, l'Aquaman interpretato dal mastodontico Jason Momoa!

"Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."