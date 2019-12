Justice League: una fan-art indovina il finale dello Snyder Cut, Zack Snyder approva

Come sappiamo la versione arrivata al cinema di Justice League è per il 90% diversa da quella realizzata originariamente da Zack Snyder prima che il regista fosse sostituito con Joss Whedon dalla Warner Bros..

Inoltre, l'autore di 300 e Watchmen aveva persino studiato lo sviluppo di un'intera trilogia, con Justice League 2 e Justice League 3 pensati per portare a compimento l'arco narrativo di Superman e Batman, che con Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice avrebbero completato una sorta di pentalogia.

Snyder qualche giorno fa ha anche confermato che Batman sarebbe morto nell'ultimo capitolo di questa sua personale saga, sacrificandosi nella battaglia finale per sconfiggere il villain Darkseid: ora un fan ha provato ad immaginare le conseguenze di quel sacrificio, nella struggente fan-art che potete trovare in calce all'articolo.

Ma non finisce qui: a quanto pare l'immagine ha attirato l'attenzione dello stesso Snyder, che ha confermato che il finale da lui escogitato è "spaventosamente simile" a quello ipotizzato dal suo fan. Nella foto, come vedete, i membri della Justice League sono (presumibilmente) al funerale di Bruce Wayne, e Clark, tenendo in braccio il figlio che ha avuto da Lois, rivela di averlo chiamato in onore del suo migliore amico.

Se le cose fossero andate davvero così - e, come confermato da Snyder, così sarebbero andate, all'incirca - sarebbe stato molto interessante scoprire l'evoluzione dei due personaggi, partiti da nemici in Batman vs Superman ed evidentemente destinati a diventare amici fraterni.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni di Gal Gadot sulla Snyder Cut.