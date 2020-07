Justice League, i fan acclamano il Batman di Ben Affleck con l'hashtag #ThanksBatfleck

Il Batman di Ben Affleck è stato innegabilmente penalizzato da due fattori: la fama dell'attore, spesso criticato (talvolta eccessivamente) per le sue performance, e il fatto di aver esordito in uno dei film meno apprezzati della storia dei cinecomic, quel Batman v Superman che a gran parte dei fan DC proprio non piacque.

Al netto di questi due dettagli, infatti, va detto che l'interpretazione di Affleck non fu assolutamente malvagia e, anzi, fu da molti indicata come uno dei pochi elementi effettivamente riusciti del film (e del successivo Justice League, che potrebbe però trovare riscatto nell'attesissima Snyder Cut).

Sembra, dunque, che per il povero Ben sia arrivato il momento di godersi qualche momento di gloria: nelle ultime ore, infatti, sta letteralmente impazzando sui social l'hashtag #ThanksBatfleck, ideato dai fan del DC Extended Universe per dare ancora una volta mostra di quanto il Batman interpretato dalla star di Argo sia stato effettivamente apprezzato al di là di ogni difetto e limite dei film a cui ha preso parte.

E voi, di che fazione fate parte? Credete che il Batman di Affleck vada rivalutato o pensate che sia stato uno dei problemi che hanno afflitto questi primi film del DC Extended Universe? Fatecelo sapere nei commenti! Zack Snyder, intanto, ha detto la sua sull'idea di un Superman malvagio; il regista è anche tornato a parlare della durata della Snyder Cut di Justice League.