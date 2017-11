Justice League: Ezra Miller, Jason Momoa e Ray Fischer parlano della produzione

Dopo aver scoperto che i produttori disono grandi fan di, fatto che ha portato alla scelta diper Aquaman, scopriamo qualche dettaglio in più sul casting di altri due fondamentali personaggi della Lega.

“Il casting è stata una fase piuttosto ispirante”, ha dichiarato Charles Roven. “È stato interessante scoprire che ogni attore ha portato molto di sé nella rappresentazione di questi personaggi, aderendovi perfettamente”.

Deborah Snyder ha proseguito: “Zack ci ha dato la possibilità di poter dire: ‘Come arriviamo a Cyborg? Sarà bionico?’. È stato un modo per iniziare fare dei test”.

Gli stessi attori coinvolti, in una recente intervista al Los Angeles Times hanno parlato dell’atmosfera durante le riprese. Ezra Miller: “Cercavamo sempre di sottrarre qualcosa. Jason [Momoa] è un tipo che va spesso oltre ogni limite, quindi non puoi spingerlo oltre perché semplicemente non ha limiti”. Ray Fisher: “Ci siamo davvero divertiti”.

Miller: “A volte le persone sono veramente stupide, perché non riescono a sentire altro che il loro ego, ma qui ci siamo trovati subito molto uniti, ed ha continuato a essere così per tutta la durata della produzione”. Momoa: “C’è bisogno di supporto. Perché devi passare tante ore insieme ad altre persone, ci vuole tempo per arrivare sul set e delle ore per completare il trucco. Così stavamo davvero per molto tempo insieme”.

L’interprete di Cyborg ha poi parlato delle evoluzioni della sceneggiatura: “Lo script si è evoluto persino mentre stavamo girando. Ho avuto il privilegio di lavorare con Chris Terrio e vedere cosa è capace di fare. È una delle persone più intelligenti che abbia conosciuto”. Infine, Miller ha parlato del coinvolgimento di Joss Whedon in post-produzione e per le riprese aggiuntive: “Il suo scopo non era modificare i personaggi, il suo compito era completare la visione di noi tutti. È un processo cominciato anni fa, per alcuni di noi anche prima, quindi i personaggi sono già molto solidi. Quello che ha fatto, è stato portare a bordo la sua professionalità e il suo talento”.

Justice League approderà nelle sale italiane il 16 novembre 2017.