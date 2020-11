Justice League, la Snyder Cut espanderà l'universo DC? Amy Adams è curiosa di scoprirlo

In attesa di scoprire la data di uscita su HBO Max, la Snyder Cut di Justice League è tornata a far parlare di sé grazie ad un trailer ufficiale in bianco e nero (poi diffuso anche a colori) e delle immagini inedite di Joe Manganiello e Ben Affleck.

Le riprese della nuova versione hanno coinvolto nomi quali Gal Gadot, Jared Leto e lo stesso Affleck, ma tra le tante persone impazienti di vedere il lavoro di Zack Snyder c'è anche un altro membro del cast del film originale che non ha preso parte alla nuova lavorazione.

Stiamo parlando di Amy Adams, che ha svelato il suo entusiasmo per il progetto durante una recente intervista con Cinema Blend in cui ha parlato del suo ruolo nel film Netflix Hillbilly Elegy. "Non vedo l'ora di vedere come sarà la Snyder Cut!" - ha dichiarato - Sapevo già com'era la sceneggiatura, ma sono curiosa di vedere se rimarrà fedele allo script e se espanderemo un po' questo universo. Sono grata che arrivi la final cut di Zack. Sarà fantastica."

Nonostante il suo mancato ritorno sul set, la Adams molto probabilmente potrà essere vista nei panni di Lois Lane nelle circa 2 ore e mezza di materiali aggiuntivi scartati dalla versione cinematografica che Snyder inserirà nella sua director's cut, la quale ricordiamo verrà pubblicata sulla piattaforma streaming divisa in quattro o più episodi.