Justice League: c'erano anche Green Lantern e un nuovo Batman, il figlio di Superman!

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita di Justice League, il regista Zack Snyder ha svelato ulteriori dettagli del suo cinecomic e i progetti che l'avrebbero seguito, ovvero i sequel Justice League 2 e Justice League 3.

Naturalmente vi consigliamo di proseguire nella lettura di questo articolo solo una volta completata la visione del film, dato che le dichiarazioni di Snyder sono ovviamente piene zeppe di spoiler. Vi abbiamo avvisato.

Il regista ha rivelato che la scena finale con Martian Manhunter inizialmente era stata girata con John Stewart, alias Green Lantern. "Abbiamo girato una versione di questa scena con Lanterna Verde, ma lo studio mi ha chiesto di modificarla. Mi dissero che non volevano che usassi Lanterna Verde perché avevano dei piani specifici per John Stewart e volevano essere loro ad annunciarli, quindi abbiamo fatto un patto e mi hanno lasciato fare questa scena con Martian Manhunter."

Non si fa menzione sull'identità dell'attore che ha interpretato John Stewart nel cameo, ma in compenso Snyder ha parlato anche dell'arrivo di un nuovo Batman alla fine di Justice League 3: e, come se non bastasse, sotto alla mantello da pipistrello ci sarebbe stato il figlio di Superman!

La gravidanza di Lois Lane sarebbe stata al centro dei sequel di Justice League, e avrebbe portato il figlio della coppia ad ereditare il mantello di Bruce Wayne, morto per sconfiggere Darkseid: "Il nuovo Batman sarebbe stato il figlio di Lois e Superman", ha detto il regista. "Non avrebbe avuto dei superpoteri, ma sarebbe diventato il nuovo Batman. Vent'anni dopo gli eventi del terzo film, durante l'anniversario della morte di Bruce, Clark e Lois avrebbero portano il giovane Bruce Kent nella Batcaverna e gli avrebbero detto: 'Tuo zio Bruce sarebbe stato orgoglioso di te'".

L'idea inizialmente doveva essere addirittura più controversa, se possibile, dato che i piani originali della trilogia di Justice League trapelati qualche settimana fa avevano rivelato che, nelle prime bozze della storia, il bambino nasceva dall'amore segreto tra Bruce Wayne e Lois Lane.