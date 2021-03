Justice League, quello dell'Equazione Anti-Vita è davvero un buco di trama?

In un film dalla durata mastodontica come il Justice League di Zack Snyder non è facile fare in modo che tutto quadri: secondo alcuni, dunque, il regista avrebbe commesso una leggerezza proprio in relazione ad uno degli elementi più importanti della nostra storia, vale a dire l'Equazione dell'Anti-Vita.

Più volte, nel corso del film, ci viene ribadito quanto sia importante per il temutissimo villain il ritrovamento dell'Equazione (per chi fosse rimasto indietro, ecco un nostro approfondimento sull'Equazione Anti-Vita di Justice League): risulta dunque poco credibile che, come ci viene fatto intendere, Darkseid abbia semplicemente dimenticato su quale pianeta questa sia incisa.

La ribellione della Terra, unico mondo capace di sconfiggere le armate di Darkseid durante la cosiddetta Età degli Eroi, è infatti ricordata da Steppenwolf e soci come un evento leggendario: dovrebbe bastare questo, oltre all'ovvia volontà di ritornare a recuperare Scatole Madri ed Equazione, ad imprimere a fuoco il pianeta di Batman e soci nella memoria de nostri villain.

La cosa, in realtà, potrebbe spiegarsi in più modi: Darkseid potrebbe infatti aver dimenticato tutto dopo aver praticamente sfiorato la morte in seguito alla sconfitta subita per mano di Amazzoni, Uomini e Atlantidei. Ma cosa dire, allora, di Steppenwolf e DeSaad? In questo caso la spiegazione potrebbe essere ancora più banale: dopo aver girato centinaia di migliaia di mondi, ritrovare la Terra è un'impresa simile a quella del cercare il proverbiale ago nel pagliaio. Ma basta ciò a giustificare una dimenticanza così importante? Lasciamo a voi l'ardua sentenza! Tornando ai villain del film, intanto, una nuova fan-art ha immaginato un adorabile mash-up tra Steppenwolf e Baby Yoda!