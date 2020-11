Justice League, l'epico trailer 2 del film di Zack Snyder è in bianco e nero!

Come promesso è arrivato online il secondo trailer ufficiale di Zack Snyder's Justice League, l'epica versione da quattro ore del cinecomic del 2017 che arriverà sul servizio di streaming on demand HBO Max nel corso del 2021.

In occasione del terzo anniversario dell'uscita del film originale diretto da Joss Whedon, Snyder e HBO Max hanno condiviso sui propri account social il nuovo filmato promozionale in un glorioso bianco e nero: forse non a caso il regista aveva dichiarato in una nuova intervista promozionale che il suo sogno è quello di vedere Justice League in bianco e nero e al cinema, dichiarazioni che vi avevamo proposto solo qualche ora fa.

Come al solito potete visionare il filmato comodamente all'interno della news.

Vi ricordiamo che nel pomeriggio, per la precisione a partire dalle 18:30, sarà possibile seguire su YouTube e sul social network Vero una lunga intervista live durante la quale Snyder esaminerà fotogramma per fotogramma il nuovo video appena pubblicato. Per il progetto, le cui riprese aggiuntive si sono tenute in questi giorni, Snyder ha riportato sul set gran parte del cast del film originale per girare 5 minuti di filmati aggiuntivi necessari al completamente del girato originale: a Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller e gli altri si è unito all'ultimo minuto anche Jared Leto nei panni di Joker.

La produzione del montaggio da quattro ore è costata ad HBO Max oltre $70 milioni.