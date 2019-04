Justice League: emersa una foto ufficiale del Superman 'baffuto'

Grazie al tre volte candidato all'Oscar tecnico del sound mixing Chris Jenkins è finalmente emersa online una foto ufficiale del Superman Baffuto, ormai vera e propria leggenda metropolitana che ha circondato la produzione di Justice League.

La storia in breve: con il licenziamento di Zack Snyder dal ruolo di regista del film, la Warner Bros., che aveva precedentemente bocciato il girato dell'autore di Watchmen (recuperate qui lo speciale Everycult su Watchmen), ha reclutato Joss Whedon non solo per finire il film, ma per riscriverlo completamente e girare nuove scene.

A questo punto il regista di The Avengers ha dovuto richiamare il cast completo per realizzare le nuove sequenze che aveva ideato, ma i problemi sono sorti quando Henry Cavill si è detto impegnato sul set di Mission: Impossible - Fallout (del quale, in uno speciale, abbiamo analizzato le tre scene chiave), per il quale aveva dovuto farsi crescere barba e baffi, che non avrebbe potuto rimuovere per questioni contrattuali. Whedon e la Warner hanno comunque accettato le condizioni dell'attore e della Paramount (lo casa di produzione di Mission: Impossible), accontentandosi di un Superman Baffuto che sarebbe stato "rasato" tramite CGI.

Come sappiamo i risultati sono stati piuttosto esilaranti (per non dire orribili), e hanno contribuito ad allontanare il film da quel senso di epica che Snyder voleva infondergli. Ora finalmente possiamo ammirare Henry Cavill con il look facciale di Mission: Impossible e il costume di Superman indosso: si tratta di una chiusura definitiva ad una delle tante situazioni paradossali che si sono venute a creare sulla tribolata produzione del film.

Potete visionare l'immagine nella home del sito professionale di Chris Jenkins, il cui link vi riportiamo in calce all'articolo.