Justice League: emergono concept art di un giovane Darkseid che invade la Terra

Pochi minuti fa sono emerse su Twitter due concept art che ritraggono gli studi preliminari di una scena che avrebbe mostrato l'arrivo sulla Terra di un giovane Darkseid, scena che sarebbe dovuta essere inclusa nella versione di Justice League concepita da Zack Snyder.

Ormai è chiaro che la versione cinematografica del film differisce da quella immaginata dal regista di 300 e Watchmen sotto quasi ogni punto di vista, e nuovi dettagli in questo senso continuano ad emergere anche a distanza di mesi dall'uscita dell'edizione home-video.

A quanto pare Snyder aveva concepito anche una breve storia d'origine per il villain Darkseid. Come potete vedere in calce all'articolo, sembra che la sequenza flashback di Justice League avrebbe dovuto mostrare l'arrivo di un giovane Darkseid sulla Terra, che avrebbe dovuto scontrarsi addirittura con Ares.

Come dichiarato recentemente da Ray Fisher (Cyborg), Snyder stava pianificando una storia che si sarebbe dovuta dipanare nel corso di un certo numero di film, ma come sappiamo il suo lavoro è stato scartato e il DCEU è andato in tutt'altra direzione. Indipendentemente da ciò, è possibile che Darkseid farà il suo debutto sul grande schermo nel film di The New Gods, attualmente in lavorazione sotto l'egida di Ava DuVernay.

