Justice League, sono stati effettuati dei reshoot? Una foto lo farebbe pensare

Reshoot o non reshoot? È questo il dilemma quando si tratta di Justice League e Snyder Cut. Ma quali sono le ultime al riguardo? Scopriamolo insieme.

Nonostante l'ingente budget a disposizione per lo Snyder Cut e i lavori di rifinitura necessari per completarlo, fin dall'inizio si era esclusa la possibilità di reshoot, propendendo al massimo per un ritorno in sala di doppiaggio in modo da poter registrare dei dialoghi aggiuntivi.

Adesso però, una foto condivisa da Gal Gadot su Twitter, avrebbe portato alcuni fan a pensare che dei reshoot non solo siano previsti, ma che ci siano anche già stati.

Nello scatto in questione, che trovate come al solito anche in calce alla notizia, l'interprete di Wonder Woman in costume, sul set, e indossa una sciarpa a mo' di maschera per il viso. Inoltre, come si vede sullo sfondo, l'attrice non è l'unica a indossarla.

Mentre Gadot ha approfittato dell'occasione per ricordare a tutti, molto saggiamente, di indossare la mascherina, i fan DC hanno ipotizzato che la foto possa provenire dal set di Justice League, in particolare si è fatto riferimento alla celebre Knightmare Sequence, che sappiamo verrà esplorata pù a fondo nello Snyder Cut.

E voi, che ne pensate? Credete che abbiano ragione i fan, o che non sia questo il caso? Fateci sapere nei commenti.