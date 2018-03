Justice League: ecco una nuova foto che ci mostra in dettaglio il look delle Amazzoni!

In un recente post su Vero, il fotografo del set DC Films ha rivelato un nuovo look della cosplayer Pixie Late in piena armatura Amazzone. Late è un'amica del registae, quando le è stato chiesto se poteva far parte del film, l'hanno fatta vestire di tutto punto, così che potesse far parte dell'esercito di Themyscira.

Il fatto che avesse una parte nel cinecomic è stato rivelato da Snyder la scorsa estate. Date pure un'occhiata alla foto!

Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra.

Diretto da Zack Snyder, Justice League vede nel cast Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa e Ray Fisher nei panni degli eroi che compongono la Lega della Giustizia DC

Justice League è disponibile in tutti i formati home video: in Digital HD, 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray 3D Combo Pack e in DVD.