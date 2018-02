Justice League: ecco una concept art accuratissima degli Apokolips Priests

Jerad S.Marantz, uno dei concept artist che hanno lavorato a Justice League, ha pubblicato alcune immagini su Instagram che mostrano ai fan i dettagli degli "", al seguito di Steppenwolf.

Questi personaggi erano infatti con il villain durante il corso della prima battaglia che ha visto i popoli della Terra (Atlantidei, Umani e Amazzoni), uniti contro la minaccia aliena. Nel film, i sacerdoti si sono visti solo brevemente, e la maggior parte dei fan dei fumetti più accaniti ha notato la loro somiglianza con DeSaad, il braccio destro di Darkseid. Marantz non menziona questa somiglianza, anche se i fan nei commenti dei suoi due post su Instagram (incorporati sotto), lo fanno.

Justice League: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Justice League è disponibile in digital HD.