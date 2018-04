Justice League: ecco la scena completa di Aquaman, rimossa dal film

L'Aquaman interpretato da Jason Momoa è stato sicuramente uno dei personaggi di maggior rilievo in Justice League: lui e il Flash di Ezra Miller hanno catturato l'attenzione dei fan. Ora possiamo vedere qualcosa che riguarda Arthur Curry.

In particolare, ieri è uscita un'immagine che si riferiva a una delle scene eliminate della pellicola, diretta prima da Zack Snyder e poi da Joss Whedon. Il girato era ambientato ad Atlantide.

L'immagine di ieri era stata divulgata da Julian Lewis Jones e raffigurava il suo personaggio, il Re di Atlantide. Adesso possiamo dare un'occhiata a tutta la scena in questo nuovo post rilasciato via Twitter e vediamo proprio Jason Momoa nelle vesti del suo personaggio, stesso Aquaman.

"Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Justice League è attualmente disponibile in home video.