Justice League: ecco il nuovo promo poster di Flash

La Warner Bros. sta rilasciando alcuni nuovi fantastici poster in vista dell'uscita home video di Justice League, e quello che ammiriamo oggi è il manifesto di

Il post presenta la sagoma di Flash (Ezra Miller) su uno sfondo giallo. All'interno della silhouette, si vede il velocista scarlatto correre per le strade della città con il logo della Justice League "piazzato" in fondo. Questo nuovo poster si unisce a quelli di Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher), già usciti.



I fan sono entusiasti di sezionare finalmente il grande film in DC, qualcosa di non proprio possibile quando lo si guarda nei cinema. Ciò includerà una scena di Superman bonus, anche se non è il filmato aggiuntivo che molti speravano.



"Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."



Il 13 Febbraio arriva dunque Justice League in versione digitale (USA).