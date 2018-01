Justice League: ecco la data d'uscita ufficiale delle versioni Home Video per l'Italia

La Warner Bros. Entertainment Italia presenta i 6 eroi DC uniti pr salvare il mondo dalla spaventosa minaccia rappresentata da Steppenwolf: ecco la Justice League che arriva in versione, in tutti i formati, per l'Italia. Inclusa, una scena inedita non mostrata al cinema! In galleria, le digi-box!

COMUNICATO STAMPA: "L’epica avventura action firmata Warner Bros. e DC Entertainment, Justice League, sarà disponibile dal 21 Marzo nei formati DVD, Blu-rayTM, Blu-rayTM 3D e in 4k Ultra HD, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Diretto da Zack Snyder, il film presenta una invidiabile lineup di SuperEroi DC: Ben Affleck nei panni di Batman, Henry Cavill come Superman, Gal Gadot nel ruolo dell’irresistibile Wonder Woman, Ezra Miller come The Flash, Jason Momoa nei panni di Aquaman e Ray Fisher come Cyborg.

I Contenuti Speciali delle edizioni Blu-rayTM permetteranno ai fan di scoprire tutti i segreti della Justice League, conoscere meglio i nuovi membri, il loro lavoro di squadra e la tecnologia che dà loro una marcia in più. L’edizione 4k Ultra HD del fim contiene anche il disco Blu-rayTM.

La tecnologia 4K Ultra HD include una serie di caratteristiche come l’High Dynamic Range (HDR) e uno spettro di colori più ampio. Queste innovazioni permetteranno allo spettatore di vivere gli effetti cinematografici così come sono stati ideati dal regista, offrendo dei colori più luminosi e vividi per un’esperienza di home entertainment mai vista prima.

DIGITALE

Dal 7 marzo sarà disponibile per l’acquisto in Digitale su tutte le piattaforme digitali: iTunes, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

Dal 21 marzo il film sarà disponibile a anche noleggio su tutte le piattaforme digitali e su Infinity, Premium Play e SKY Primafila.

SINOSSI

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash - potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

INFORMAZIONI TECNICHE

DVD

Durata: 115 min ca.

Video: 16x9 1.85:1

Audio: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Tedesco 5.1, Francese 5.1

Sottotitoli: Francese, Olandese. Non udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali:

- ROAD TO JUSTICE Un viaggio insieme ai creatori della DC Comics che ripercorre i cinqunta anni della Justice League, dalle avventure dei fumetti al loro debutto cinematografico.

BLU-RAYTM

Durata: 119 min ca.

Video: 1080p High Definition 16x9 1.85.:1

Audio: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1, Inglese 5.1; Dolby Digital: Polacco 5.1, Inglese 5.1, Spagnolo 5.1; Dolby Atmos TrueHD: Inglese

Sottotitoli: Polacco, Spagnolo, Greco. Non udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali:

SUPERMAN’S RETURN

- ROAD TO JUSTICE Un viaggio insieme ai creatori della DC Comics che ripercorre i cinqunta anni della Justice League, dalle avventure dei fumetti al loro debutto cinematografico.

HEART OF JUSTICE Scopri cosa si nasconde dietro l’iconica Trinità DC

TECHNOLOGY OF THE JUSTICE LEAGUE Scopri gli effetti tecnologici che hanno dato una marcia in più alla Justice League

JUSTICE LEAGUE: THE NEW HEROES Incontra i nuovi membri della Justice League

STEPPENWOLF IL CONQUISTATORE L’attore Ciarán Hinds ed i produttori rivelano la storia che si cela dietro il più grande nemico dell’umanità, nonchè la maggiore sfida per al Justice League

SCENE STUDIES: REVISITING THE AMAZONS Incontro ravvicinato con il

making of di alcune delle sequenze action più adrenaliniche di JUSTICE LEAGUE

SCENE STUDIES: WONDER WOMAN’S RESCUE Incontro ravvicinato con il

making of di alcune delle sequenze action più adrenaliniche di JUSTICE LEAGUE

SCENE STUDIES: HEROES PARK Incontro ravvicinato con il

making of di alcune delle sequenze action più adrenaliniche di JUSTICE LEAGUE

SCENE STUDIES: THE TUNNEL BATTLE Incontro ravvicinato con il

making of di alcune delle sequenze action più adrenaliniche di JUSTICE LEAGUE

SUIT UP: THE LOOK OF THE LEAGUE Ci vuole un lavoro di squadra per vestire gli eroi più amati del Mondo

BLU-RAYTM 3D

Durata: 119 min ca.

Video: 1080p High Definition 16x9 1.85.:1

Audio: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Ceco 5.1, Ungherese 5.1, Polacco 5.1, Russo 5.1, Turco 5.1, Francese 5.1, Portoghese 5.1, Spagnolo 5.1, Cinese 5.1; DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1

Sottotitoli: Arabo, Bulgaro, Cinese, Croato, Ceco, Estone, Lituano, Lettone, Islandese, Turco, Sloveno, Russo, Rumeno, Portoghese, Polacco, Greco, Ebraico, Ungherese, Francese, Spagnolo.. Non udenti: Italiano, Inglese.

4K ULTRA HD

Durata: 119 min ca.

Video: 2160p ULTA High Definition 16x9 1.85.:1

Audio: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1, Inglese 5.1; Dolby Atmos TrueHD: Inglese; Dolby Digital: Turco 5.1, Tailandese 5.1, Russo 5.1, Cinese 5.1, Ungherese 5.1

Sottotitoli: Turco, Tailandese, Russo, Rumeno, Ungherese, Ebraico, Greco, Croato, Cinese. Non udenti: Italiano, Inglese."