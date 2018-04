Justice League: ecco "come sarebbe dovuto finire" il film di Zack Snyder

Con il suo percorso al box-office mondiale già ampiamente archiviato, Justice League è ufficialmente il film del DC Extended Universe che ha incassato di meno.

Tra l’entusiasmo di buona parte del pubblico e pesantissime stroncature, il film in parte girato da Zack Snyder e poi rimaneggiato per lungo tempo da Joss Whedon è da considerarsi a tutti gli effetti un insuccesso critico e commerciale.

Ma oggi, tuttavia, ci pensa il team di How It Should Have Ended a metterci una pezza e a regalare qualche sonora risata a tutti i fan di casa DC con il loro nuovo video dedicato appunto al crossover diretto da Zack Snyder.

Insieme a Diana Prince / Wonder Woman (Gal Gadot), Batman (Ben Affleck) ingaggia il ciberneticamente modificato ex giocatore di football Victor Stone / Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/ Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry / Aquaman (Jason Momoa). La Justice League dovrà affrontare insieme il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra.

Justice League, diretto da Zack Snyder, ha incassato al box office mondiale una cifra che si aggira intorno ai 657 milioni di dollari.