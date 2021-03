Justice League, tutti gli Easter Egg nascosti nella Snyder Cut!

Dopo anni di attesa, Zack Snyder's Justice League è finalmente approdato in tutto il mondo ed è disponibile da ieri su Sky Cinema e Now. In questo articolo, abbiamo raccolto tutti i principali Easter Egg e i riferimenti ai fumetti nascosti dal regista di Watchmen.

Eccoli qui di seguito:

Durante la scena in cui Lois esce da una caffetteria, all'interno del locale si può intravedere un cameo dello stesso Zack Snyder .

. Il poliziotto che Lois saluta ogni volta che va a visitare il memoriale di Superman, e a cui offre sempre un caffè, è interpretato da Marc McClure: si tratta dell'attore che ha vestito i panni dell'intrepido giornalista Jimmy Olsen nella saga di Superman con protagonista Christopher Reeves.

Oltre ad aver prestato la voce al super villain Darkseid, l'attore Ray Porter ha vestito i panni del fabbro responsabile del rivestimento in metallo che protegge le Scatole Madri.

Ad un certo punto del film Barry afferma di conoscere la lingua dei segni, ma solo quella dei gorilla, facendo dunque riferimento ad uno dei suoi più acerrimi avversari dei fumetti: Gorilla Godd .

. Nella pellicola è presente anche Crispus Allen, poliziotto del dipartimento di polizia di Gotham che gli amanti dei fumetti conoscono molto bene. Il personaggio è interpretato da Kobna Holdbrook-Smith.

Nello skyline di Gotham si può notare il neon della ACE Chemicals.

Quando è seduto sul trono di Apokolips, Darkseid assume l' iconica posa di Conan il Barbaro .

. Durante la visione Knightmare di Cyborg compare il cadavere della Lanterna Verde Kilowog.

Nella lista dei caduti del'Heroes Park è presente anche il nome di Ben Parker, un ovvio riferimento allo zio di Spider-Man.

Come anticipato dal materiale promozionale, all'interno della navicella di Superman sono presenti tutti i costumi dei kryptoniani , compresi quelli di Jor-El, Zodd e Supergirl.

, compresi quelli di Jor-El, Zodd e Supergirl. Al contrario della versione cinematografica, nella Snyder Cut ha trovato spazio anche Ryan Choi, lo scienziato interpretato da Ryan Zheng che nei fumetti diventa il supereroe conosciuto come Atom.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Zack Snyder's Justice League.