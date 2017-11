Justice League: "E' tempo di Eroi!" guardiamo il nuovo, esaltante spot tv di JL!

E' online il nuovo spot tv di Justice League , intitolatoin cui vediamo non solo tutti gli eroi in modalità combattimento, ma anche l'impegnativa settimana di, quella brevemente accennata nello spot tv uscito la settimana scorsa.

L'attesa sta per finire, il 16 di questo mese potremo vedere finalmente Justice League e, in alcuni cinema, sono anche disponibili proiezioni in anteprima già il 15. Perciò gli spot tv e la promozione internazionale della pellicola diretta da Zack Snyder sta arrivando al culmine!

In questo nuovo promo per il piccolo schermo i nostri eroi si mostrano in tutta la loro potenza distruttiva, date pure un'occhiata al video Youtube, direttamente dal canale di Comicbookmovie.com

Nel cast di Justice League - alla cui post produzione ha lavorato Joss Whedon - ci sono Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, Jeremy Irons e Jesse Eisenberg.

Sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

La pellicola arriva in sala giovedì 16 novembre.