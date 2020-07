Justice League, c'è tanta pressione intorno alla director's cut: ecco perché

Nel corso di una recente intervista promozionale a pochi giorni dall'inizio della Justice Con, una convention dedicata al suo lavoro e in particolare a Justice League, il regista Zack Snyder ha confidato le grandi pressioni dietro alla realizzazione dell'attesissima Snyder Cut.

Parlando con Beyond The Trailer, l'autore ha rivelato che la sfida più grande del suo film è quella di dover rimanere "fedele a se stesso". Snyder fa riferimento ovviamente all'intromissione da parte degli studi cinematografici, che spesso modificano più o meno radicalmente la visione di cineasti e narratori, ovviamente prendendo ad esempio il caso clamoroso della Snyder Cut.

"Penso che la grande pressione che sento su di me e su questo film è quella che Justice League debba risultare in tutto e per tutto fedele a se stesso. E so che può sembrare una cosa ovvia, ma noi, e intendo noi narratori e cineasti, molte volte dobbiamo andare incontro a poteri molti forti e sempre diversi che vogliono intromettersi in ciò che stiamo facendo e modificarlo mentre lo stai facendo. Penso che la grande sfida di questo progetto sia dimostrare quanto possa essere straordinaria una seconda opportunità, e realizzare una versione molto pura ed esatta del mio film. Che poi credo sia quello che i fan desiderano".

