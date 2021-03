Justice League, c'è la data di uscita dell'home-video: scoprite quando sarà disponibile!

L'attesa per l'uscita della director's cut di Justice League di Zack Snyder è quasi giunta al termine, con il lancio previsto la prossima settimana: in Italia la situazione della distribuzione è ancora incerta, eppure emergono già le prime succose informazioni sull'edizione home-video fisica.

Il film infatti è destinato ad una release digitale (con qualche sporadica apparizione nei cinema IMAX negli USA), ma se siete fra coloro che bramano di assicurarsi una copia fisica del mitologico film di Snyder, vi segnaliamo che Warner Bros.Home Entertainment ha confermato Justice League sarà reso disponibile per l'acquisto in Blu-ray Ultra-HD 4K a fine maggio 2021.

Sebbene lo studio debba ancora confermare una data di uscita esatta negli Stati Uniti e nel Regno Unito per la versione Blu-ray di Justice League di Zack Snyder, sono già state confermate quelle per Germania e Australia: l'Australia sarà il primo territorio a godersi l'home-video della Snyder Cut, poiché lì sarà messa in vendita a partire dal 26 maggio; seguirà un'uscita tedesca il 27 maggio, il giorno successivo.

I primi rapporti suggeriscono che il pacchetto Blu-ray per Snyder Cut conterrà due dischi separati, uno dei quali consisterà nel BD-100 a triplo strato: poiché un disco di questo tipo è in grado di contenere 100 GB di dati, includerà l'intero film di 4 ore in un solo disco, lasciando il secondo presumibilmente per gli extra e i dietro le quinte (che, considerata la travagliata produzione del film, dovrebbero essere, diciamo così, numerosi). Tuttavia nessun dettaglio di questo tipo può essere ancora confermato, anche se le informazioni su Blu-ray.com confermano che i dischi supporteranno l'High Dynamic Range di HDR10 insieme al suono Dolby Atmos e Dolby TrueHD 7.1. Il supporto Dolby Atmos e Dolby Vision per Justice League di Zack Snyder sarà disponibile anche su HBO Max. Inoltre, proprio come HBO Max, la versione Blu-ray del film sarà disponibile nelle stesse proporzioni di formato 1: 33: 1.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle più famose e importanti director's cut della storia del cinema.