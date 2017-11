Justice League: dopo questo film vorranno tutti vedere Cyborg e Flashpoint!

Il cast di Justice League è più che convinto che vedere la pellicola diretta da- e portata a termine da- spingerà moltissimi spettatori a chiamare a gran voce i solo movie

Pare infatti che, prima di confermare queste due pellicole, la Warner Bros. voglia aspettare l'uscita del film corale che vedrà riuniti gli eroi nella Lega della Giustizia. Se per Flashpoint siamo, pare, vicini alla luce verde, per Cyborg si deve ancora aspettare, ma gli attori di Justice League sono davvero certi che i fan saranno assolutamente soddisfatti dalle due caratterizzazioni e quindi credono che in molti vorranno vedere i "solo" movie di entrambi.

Eco cosa hanno detto i diretti interessati e Jason Momoa, l'interprete di Aquaman:

Fisher: "Ci sono molte cose in sviluppo, questo è certo. Penso che dopo che le persone avranno visto l'interpretazione di Ezra andranno a bussare alla porta della WB per chiedere il film su Flash!"



Momoa: "Sto davvero gongolando. C'è veramente tanto di cui essere contenti quando i tuoi amici fanno cose straordinarie. Flash è fantastico!



Miller: "Penso che in molti chiederanno un film su Cyborg per via del peso emozionale che il suo personaggio porterà. E' quello che si trova nei film su Batman di Nolan. Ray (Fisher) ha donato un tale spessore artistico a questo ruolo che è semplicemente esaltante. Però devo dirvelo, noi non sappiamo assolutamente nulla. Per essere più che onesti con voi, dovete sapere che anche noi siamo tenuti all'oscuro di tutto."

Che ne pensate? Vorreste vedere i solo movie dei due personaggi di Ezra Miller e Ray Fisher? Ditecelo nei commenti!

Justice League arriva in sala il 16 novembre prossimo.