Justice League: disponibile online l'epica colonna sonora firmata Danny Elfman

Sei giorni ci separano dalla release ufficiale dell'attesissimo Justice League di, ma in attesa di vedere in azione la Lega di supereroicontro il temibile Steppenwolf , ecco che oggi è stata rilasciata online l'intera colonna sonora del film.

Dopo vari screzi e ritiri, a sostituire Hans Zimmer e Junkie XL alla composizione della OST del crossover ci ha pensato il rodatissimo e apprezzato Danny Elfman, più vicino a sonorità fiabesche alla Burton che alla potenza viscerale dell'autore delle musiche di Deadpool, ma senz'altro interessante.



L'ascolto merita davvero. Sono in tutto 25 tracce, di cui all'interno della notizia ve ne riportiamo 6. Vanno dal main theme alle singole musiche di ogni membro della squadra, da Batman (Ben Affleck) a Wonder Woman (Gal Gadot) fino a The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher). E sì, ovviamente anche Superman (Henry Cavill). È possibile ascoltare le restanti 19 tracce al seguente link.



Vi ricordiamo che Justice League vedrà nel cast anche J.K. Simmons, Amy Adams e Jeremy Irons, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 16 novembre.