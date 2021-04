Justice League: quali saranno le differenze col Zeus di Russell Crowe in Thor 4?

Nelle scorse settimane Russel Crowe ha rivelato che vestirà i panni di Zeus nell'atteso Thor: Love and Thunder, quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono in arrivo nel 2022, ma quali saranno le principali differenze con la versione apparsa di recente in Zack Snyder's Justice Leagu?

Sebbene non siano ancora stati svelati dettagli sul ruolo del Padre degli Dei nella pellicola dei Marvel Studios, la tradizione della Casa delle Idee fa riferimento a Zeus come ad un essere umanoide proveniente dalla Dimensione dell'Olimpo. Questa dimensione può essere raggiunta dal nostro mondo scalando il Monte Olimpo in Grecia, ma non si tratta di una rappresentazione accurata degli esseri descritti della mitologia greca, anche perché nei fumetti Marvel non è chiaro se e quale divinità abbia dato vita agli esseri umani. Al contrario, nel DCEU invece è stato proprio Zeus a creare l'umanità a sua immagine e somiglianza.



Un'altra importante differenza tra i due personaggi risiederà quasi certamente nell'aspetto fisico. L'attore di Zeus nel film di Snyder, Sergi Costance, è infatti un bodybuilder di 32 anni, mentre Russell Crowe ha da poco compiuto 57 anni e in questa fase della sua carriera non sfoggia di certo un fisico scultoreo. Ciò suggerisce che l'attore potrebbe impersonare una versione più vecchia e magari più saggia, simile in certi versi all'Odino di Anthony Hopkins, anche se è possibile che nel corso della pellicola si riveli addirittura un villain.



Quali sono le vostre aspettative per Thor: Love and Thunder? Fatecelo sapere nei commenti.