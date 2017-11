Justice League: Diane Lane è rimasta piacevolmente sorpresa dal film

Dopo le news riguardanti i numerosi test-screening e le prime reazioni di alcuni fortunati prescelti tra la stampa americana riguardo a, arriva un commento da, interprete di Martha Kent nella pellicola.

L’attrice ha dichiarato di aver visto il film e di esserne rimasta piacevolmente sorpresa. Apparsa nel programma televisivo TODAY Show, l’attrice ha dichiarato: “Sono affascinata ed emozionata. Ho appena visto il film e mi ha mandato in tilt, sono molto appagata. Ci sono un sacco di sorprese e delle recitazione straordinarie da parte di tutti. Voglio dire, sono rimasta veramente sorpresa”.

Nel corso dello stesso programma è stata poi mandata in onda la clip che vi abbiamo mostrato in una delle news precedenti. Justice League, per la regia di Zack Snyder (e con Joss Whedon a capo delle riprese aggiuntive e della post-produzione), sarà nelle sale italiane a partire dal 16 novembre 2017.