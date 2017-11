Justice League: diamo un'occhiata ravvicinata alle divinità antiche

Justice League è in sala e adesso sono online delle immagini che ci mostrano più da vicino alcuni dei personaggi facenti parte del, gli antichi Dei.

Attenzione possibile Spoiler

Chiunque di voi abbia già visto la pellicola diretta da Zack Snyder ha certamente potuto vedere le caratterizzazioni di Ares, Artemis e Zeus durante la sequenza che introduce il villain Steppenwolf.

Si vede come l'umanità decida di unirsi per combattere la minaccia con le Amazzoni, gli Atlantidei, Lanterna Verde e gli Dei Antichi per fermare l'invasione. Naturalmente, queste divinità non possono più aiutare nella nuova battaglia contro Steppenwolf, visto che Ares li ha uccisi prima degli eventi narrati in Wonder Woman. E lui stesso, alla fine, è stato ucciso dalla principessa Amazzone.

Ora un utente Twitter ha postato un'immagine del dietro le quinte che ci mostra le divinità antiche nel momento in cui appaiono sul set. Queste immagini li mostrano più chiaramente di quanto non si vedano poi nella versione cinematografica.

Che ne pensate?

Justice League è al cinema e questa la sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."