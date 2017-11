Justice League: diamo un'occhiata più specifica a Steppenwolf!

E' uscita online una concept art del villain di Justice League , l'alieno. In questo disegno possiamo vedere meglio come è stato concepito il personaggio che, forse, da alcuni non è apprezzatissimo nel "look" cinematografico, almeno dalle prime impressioni.

Date un'occhiata a questo disegno di Steppenwolf, il villain che darà filo da torcere alla Lega della Giustizia, i cui membri sono Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Cyborg e Superman.

Anche se questo disegno è simile a quello del villain che abbiamo visto nelle immagini uscite recentemente, l'elmo e l'armatura della concept art somigliano significativamente di più a quelli dei fumetti rispetto alla "bardatura" in uso alla versione cinematografica del personaggio.

Voi cosa pensate? Preferite questa immagine oppure vi piace lo Steppenwolf dei trailer? Ditecelo nei commenti.

Justice League arriva al cinema il 16 novembre!