Justice League, Cyborg all'attacco nel nuovo trailer ufficiale - Aggiornata

Manca sempre meno all'uscita della Snyder Cut di Justice League, film che è già stato vittima di un leak e che in Italia potrebbe arrivare come in Germania su Sky Cinema. HBO Max ha pubblicato un nuovo trailer di Cyborg, il personaggio interpretato da Ray Fisher, grazie al quale possiamo farci un'idea di come apparirà sullo schermo.

Il trailer di Cyborg è visibile in calce alla notizia, accompagnato anche da un nuovo poster. In una recente apparizione a The Nice Cast, Ray Fisher aveva anticipato cosa bisogna attendersi dal suo personaggio nella Snyder Cut di Justice League.

"Ha perso tutto quello che sapeva di sé: ha perso il suo corpo, sua madre, la capacità di giocare a football, una di quelle cose che definiscono per cosa sei fatto. Ha perso il senso di sé stesso, e ora si tratta di ritrovarlo."

Secondo Ray Fisher, "ci sono un sacco di allegorie rispetto a questo sull'essere un uomo di colore e sul percorso che i neri hanno intrapreso in questo paese. Ringrazio la mia buona stella perché ero nelle mani capaci di Chris Terrio e Zack Snyder, che dicevano: Ascolta, fino a che punto vogliamo spingerci? Questo può colpire alcuni cuori, amico, può colpirli davvero."

Prima di quello di Cyborg, era stato già pubblicato da HBO il poster di Wonder Woman. Non resta a questo punto che attendere il 18 marzo per scoprire tutto sulla Snyder Cut di Justice League.