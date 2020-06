Justice League, un design alternativo per il Cyborg di Ray Fisher in una nuova concept art

Ora che la Snyder Cut di Justice League è finalmente in rampa di lancio, sono in molti ad aspettarsi approfondimenti e nuovi dettagli su alcuni dei personaggi. Uno di questi è senza dubbio Ray Fisher, interpretato da Ray Fisher, che si è molto speso in sostegno dell'uscita del film nella versione pensata in origine dal regista.

Proprio su Cyborg negli ultimi giorni è emersa una concept art che svela nuovi dettagli e un design alternativo dell'armatura. L'immagine, che si può vedere in calce all'articolo, è stata pubblicata su Instagram dal concept artist Jerad S. Marantz, che ha svelato che la schiena di Cyborg è la parte che preferisce di tutto il suo lavoro. Inoltre, ha spiegato, "di solito non ho molte opportunità di lavorare su roba meccanica / robotica. È stata una vera sfida. Non vedo l'ora di vedere qualcosa in più nella Snyder Cut."

Justice League, nella versione di Zack Snyder, arriverà nel 2021 su HBO Max. Tra le novità promesse dal regista, una delle più attese dal pubblico è rappresentata da nuove scene con Batman versione Nightmare.

Il cast del film è composto da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons e Ciarán Hinds. Per altri approfondimenti sulla Snyder Cut di Justice League dai un'occhiata alle cinque modifiche più desiderate dai fan.