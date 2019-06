Justice League: Desaad era nella versione di Zack Snyder

Uscito nel 2017, Justice League ha finito per deludere non solo le aspettative al box-office ma anche quelli dei fan e del pubblico generalista. Questo per via dei numerosi cambiamenti in corso d'opera realizzati da Joss Whedon sotto la guida della Warner Bros. Pictures.

A distanza di anni dalla sua uscita, ancora scopriamo - quasi giornalmente - delle informazioni sulla versione originale di Justice League quando era in mano a Zack Snyder, poi 'allontanato' dal progetto quando la Warner decise di non essere più convinta della visione del filmaker. Dopo aver scoperto che nel film era presente in qualche modo Lanterna Verde, oggi è stato svelato che nel film avremmo visto anche l'introduzione di Desaad.

Nei fumetti Desaad è il braccio destro di Darkseid e segue minuziosamente la missione del suo 'capo' giorno dopo giorno, in maniera anche molto spietata e violenta. Nel film, a quanto pare, lo avremmo visto proprio come braccio destro di Darkseid e Steppenwolf si sarebbe relazionato con lui durante la missione per recuperare le Scatole Madri.

In questo periodo stiamo scoprendo sempre più informazioni sui piani originali di Snyder per la Justice League, inclusi i viaggi nel tempo. Non è chiaro se vedremo mai o meno tale versione.