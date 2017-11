Justice League delude: proiezioni d'apertura a 93 milioni, peggior incasso DCEU

Justice League potrebbe guadagnarsi il primato di peggior incasso nel week end d'apertura per unfino ad oggi. Le proiezioni per ilnon vanno oltre idi dollari, per adesso.

Ovviamente la cifra non è una brutta cifra, ma non arriva a fare match con quelle che erano le aspettative d'incasso prima che uscisse il film, che si attestavano, come abbiamo riportato qui, intorno ai 110 (minimo) - 120 (massimo), milioni di dollari.

Se questi fossero i numeri finali del primo fine settimana, Justice League aprirebbe a -44% rispetto a Batman v Superman: Dawn of Justice, che guadagnò 166 milioni. Man of Steel aprì a 116.6 milioni, Suicide Squad a 133.7 e Wonder Woman a 103.2.

La Warner Bros. di certo non sarà contenta anche perché, se si vuol fare il paragone con il primo team up della diretta competitor, la Marvel, The Avengers guadagnò 207 milioni nel week end d'apertura.

In molti si chiederanno se questo risultato non dipenda in gran parte dalle critiche negative ricevute prima del release, e anche dal ritardo di Rotten Tomatoes nel divulgare lo score dl film.

Vedremo come continuerà il viaggio di Justice League al box office nei prossimi giorni. Dopo questo film corale, i progetti dell'Universo cinematografico DC sono: il release di Aquaman il 21 dicembre 2018, Wonder Woman 2 il 1 novembre 2019, Shazam il 5 aprile 2019, Cyborg nel 2020 e Green Lantern Corps nel 2020.