Justice League: il debutto al box-office USA sarà inferiore a quello di Ragnarok

Le previsioni di apertura di Justice League , che esce oggi in Italia, al botteghino mondiale sono ottime, dovrebbero infatti attestarsi tra i 225 e i 235 milioni di dollari. Tuttavia, Variety fa notare che le stime per il week end d'apertura delè inferiore a quella di Ragnarok, almeno al box office di casa.

In Nord America Thor: Ragnarok, pellicola Marvel Studios diretta da Taika Waititi, ha aperto con un'impressionante guadagno di 122.7 milioni di dollari. Variety riporta che, invece, Justice League potrebbe non andare oltre i 110 milioni al debutto.

Anche le stime iniziali per Thor: Ragnarok erano comunque stabilizzate intorno a queste cifre (110 milioni di dollari), e poi l film Marvel ha superato ampiamente le più rosee aspettative degli Studios, cosa che, naturalmente, potrebbe accadere anche a Justice League visto che sullo schermo vedremo riuniti eroi dl calibro di Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg e Aquaman!

Sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

La produzione di Justice League è costata 300 milioni di dollari. La Warner Bros necessita assolutamente ch la pellicola diretta di Zack Snyder sia un successo. Voi andrete a vederla nel week end d'apertura? Ditecelo nei commenti!