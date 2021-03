Justice League, Deborah Snyder parlò di un incidente con Joss Whedon anni prima di Fisher

Lo scorso anno, Ray Fisher ha dato il via a quella che è divenuta velocemente la caduta dall'Olimpo di Hollywood di Joss Whedon, aprendo le porte a molti altri attori o artigiani del cinema che si sono fatti avanti accusando il creatore di Buffy e regista del Justice League cinematografico di "abusi" sul set dei suoi vari progetti.

Stando comunque a quanto dichiarato da Deborah Snyder, produttrice e moglie di Zack Snyder, lei stessa era a conoscenza di un incidente che coinvolgeva proprio Joss Whedon direttamente sul set di Justice League nel 2017, quando insomma subentrò a Zack Snyder. Stando infatti a quanto riferito dalla produttrice, le arrivò a lei il reclamo circa un comportamento non appropriato di Whedon, che proprio la Snyder si premurò di riportare anche ai piani altri della Warner Bros.



Questo quanto dichiarato dalla Snyder: "C'era un incidente di cui ero a conoscenza e che riportai alla Warner prima ancora che uscisse il film in sala. Sono andata dai miei diretti superiori per riferire che qualcuno del set era venuto da me lamentandosi di Joss Whedon. Però penso sia stata tutto risolto, almeno in modo da accontentare la persona che si era lamentata. Questo è tutto quello che so".



Intanto vi ricordiamo che la Zack Snyder's Justice League approderà in America su HBO Max e in Italia in video on demand il prossimo 18 marzo 2021.