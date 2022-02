Justice League, DC cancella definitivamente Cyborg? Ray Fisher: 'Un branco di razzisti'

È lunga e rabbiosa la guerra intestina scoppiata fra Ray Fisher, interprete di Cyborg in Justice League, e la direzione DC-Warner nella persona del regista Joss Whedon. Sta offrendo uno spettacolo indegno e ora è arrivata a un punto di non ritorno, con Fisher che ha definito Warner "un'azienda razzista e discriminatoria".

È complessa e tortuosa la cronistoria di eventi che dal momentaneo abbandono dell’ensemble DC da parte di Zack Snyder, conduce ora l’attore Ray Fisher ad attaccare la Warner con un pesantissimo statement, dal quale non si torna indietro. Era il 2017 quando Zack Snyder, a pochi ciak dalla fine delle riprese, aveva dovuto abbandonare il progetto a causa dei gravissimi problemi familiari legati al suicidio della figlia. Un evento che ha messo definitivamente una croce sulla compattezza del canone DCEU ormai inesistente. Il regista aveva quindi lasciato l’onere del fine riprese e della successiva post-produzione – la delicatissima fase di montaggio e taglio di materiale “superfluo” – a Joss Whedon.

Lo scarso livello del suo cut, unito al rapporto di fedeltà che univa gli spettatori all’iniziatore del DC Extended Universe, aveva trasformato il primo Justice League in un enorme fallimento. Tanto che Snyder, ripresosi dal tragedia familiare, era tornato con la sua Zack Snyder’s Justice League, un secondo cut di più di quattro ore – un’infinità – che però aveva convinto i fan molto più del precedente. Ma i problemi non si erano fermati lì. La prima a denunciare un comportamento scorretto e antiprofessionale da parte di Whedon era stata Gal Gadot, che con il suo Wonder Woman 1984 si è classificata al primo posto nelle vendite degli home video del 2021 (trovate qui l’intera classifica). Whedon, dal canto suo, toccò il fondo quando per giustificarsi chiamò in causa la nazionalità israeliana dell’attrice, sostenendo che le incomprensioni sul set derivassero da una sua incapacità di cogliere le sfumature nel modo di comunicare del regista.

In seconda battuta, con parole ancor più dure, si è schierato Ray Fisher, che si era visto fortemente tagliato nel Whedon’s Cut, con il regista che aveva motivato la scelta definendo il personaggio “il più inutile di tutto il film, pessimo come il suo attore”. Con il suo Cyborg appena accennato, Fisher si trovava però in una posizione molto più delicata e fragile della Gadot. Detta in altre parole, se Warner è stata disposta a mettere da parte le inimicizie con la Donna delle Meraviglie per continuare la sua saga, lo stesso interesse non c’era nei confronti dell’attore di Cyborg. Negli ultimi tempi si è dunque assistito a una vera e propria cancellazione, quasi una censura del personaggio nelle varie apparizioni che avrebbe potuto (e dovuto) fare.

Già era stato accolto con stupore il suo mancato cameo nell’episodio finale di Peacemaker, con James Gunn che ha glissato sulla questione. Ora invece, un post di Warner Bros. che ha omaggiato il Black History Month si è “dimenticato” di inserire Fisher fra i vari volti afroamericani che hanno costellato il DCEU negli ultimi anni. Fisher non ha mancato di commentare la censura del suo personaggio con un commento durissimo: “Invece di questo, potreste provare a chiedere scusa ai neri non fittizi colpiti dalle pratiche razziste e discriminatorie della vostra azienda”. La rottura sembra essere definitiva, nonostante la community di spettatori sia fortemente schierata dalla parte dell’attore, con molti post a sostegno accomunati dall’hashtag #IStandWithRayFisher. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!