Justice League, DC ammette: 'Il film di Joss Whedon terribile, un mostro di Frankenstein'

Nel corso di una recente intervista con Bleeding Cool Diane Nelson, ex presidente di DC Entertainment, ha ammesso che la versione di Justice League di Joss Whedon, quella uscita al cinema nel 2017 dopo l'addio di Zack Snyder, era effettivamente terribile.

Pur sottolineando che non c'è mai stata alcuna discussione sulla possibilità di rendere Zack Snyder il "Kevin Feige" del DCEU incaricandolo di "guidare la line-up dei film DC per un certo periodo di tempo", la Nelson ammette che il regista sarebbe dovuto rimanere a bordo della loro scuderia di cineasti, e che gran parte dei produttori hanno 'remato contro' la versione di Justice League di Zack Snyder per non rendere il film troppo lungo e inserire più umorismo.

Come sapete, quando Zack Snyder fu costretto ad abbandonare il progetto - sia per ragioni professionali che soprattutto per questioni private - lo studio decise di affidarsi al regista di Avengers, Joss Whedon, per completare il film, e il risultato non fu... un grande successo. "La scelta ricadde su Joss perché molti nell'azienda volevano un film più colorato e lui era un regista colorato. Ma alla fine pensai che il film finale fosse terribile. Personalmente ritengo la versione di Zack più lunga di quanto posso sopportare e forse troppo oscura, ma è di gran lunga migliore a quel mostro di Frankenstein che abbiamo portato nei cinema."

