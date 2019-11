Justice League: Dave Bautista potrebbe aver già visto la Snyder Cut

Ormai è isteria vera attorno alla Snyder Cut di Justice League: a quanto pare la versione del film più attinente alle idee originali di Zack Snyder esiste davvero, e l'intero mondo del cinema (oltre ai fan, naturalmente) si sta mobilitando perché Warner Bros. si decida a rilasciarla.

A dimostrazione di ciò continua ad impazzare in rete l'hashtag #ReleaseTheSnyderCut, prontamente utilizzato in massa da gran parte del fandom ma anche da attori e registi più o meno direttamente coinvolti: se è comprensibile il fatto che siano scesi in gioco i protagonisti di Justice League, infatti, desta sicuramente maggior sorpresa la reazione di un membro della concorrenza come Simu Liu, star dello Shang-Chi di casa Marvel.

Sempre dall'universo Marvel si alza un'altra voce celebre: si tratta stavolta di Dave Bautista, l'amatissimo Drax dei Guardiani della Galassia. "Sì! Rilasciate il Kraken! Voglio dire! #releasethesnydercut!! Non dirò che l'ho vista ma non dirò neanche che non l'ho fatto!! Eeeeeeeee... Rilasciate la dannatissima Zack Snyder Cut adesso!" ha scritto l'attore tramite Twitter, lasciando intendere anche che potrebbe aver già avuto modo di visionare la famosa versione di Justice League curata in prima persona dal regista Zack Snyder, che all'epoca delle riprese abbandonò il set per far fronte al suicidio della figlia che sconvolse la sua famiglia.

Anche il creatore di Watchmen Damon Lindelof ha ammesso, tra le righe ma non troppo, di aver già visto la Snyder Cut e sembra esaltato esattamente come Bautista: a questo punto non possiamo fare a meno di provare una certa curiosità a nostra volta.