Justice League: date un'occhiata a un disegno della "Mother Box" delle Amazzoni!

Un designer di produzione di Justice League ha mostrato, via social, uno dei primi concept della Mother Box che custodiscono le Amazzoni e che vediamo in Justice League, il film di Zack Snyder che riunisce Superman, Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash e Aquaman contro Steppenwolf.

L'estetica della pellicola, molto bella, è stata ottenuta grazie al duro lavoro di Patrick Tatopoulos, scenografo dei film di animazione DC. Recentemente quindi, egli stesso ha condiviso un'immagine di una delle Mother Boxes sulla sua pagina Instagram, quella custodita dal popolo di Diana, le Amazzoni.

I Mother Boxes sono un punto cruciale della narrazione del film, e la principale attrazione per l'antagonista, Steppenwolf. Quando tutti e tre i Motehrboxes sono riuniti, il loro potere combinato è una potenziale minaccia per qualunque pianeta li "ospiti", ed è quello l'intento del villain, appropriarsi di tutti e tre.

Comunque, date pure un'occhiata a questo concept di Justice League e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto.

"Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."