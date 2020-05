Justice League, ecco Darkseid: Zack Snyder mostra la foto del villain, trailer in arrivo?

Negli Stati Uniti arriva oggi il nuovo servizio di streaming on demand di WarnerMedia HBO Max, sul quale nel corso del 2021 sarà lanciato l'attesissimo Zack Snyder's Justice League.

Per l'occasione, Snyder in persona ha condiviso su Twitter un post celebrativo per il servizio di streaming, pubblicando una nuova foto del villain Darkseid: come al solito, potete ammirarla in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che, prima di essere totalmente rimosso dalla versione di Joss Whedon distribuita da Warner Bros. nei cinema, Darkseid sarebbe dovuto essere il villain del film di Snyder, per poi tornare con un ruolo massiccio nei due sequel Justice League 2 e Justice League 3. Non è chiaro quanto sarà esteso il ruolo del cattivo DC nella Zack Snyder's Justice League, ma Ray Porter, che interpretato Darkseid, ha svelato che sul set è stato svolto tantissimo lavoro, anticipando una parte sostanziale per la nemesi di Superman e compagni.

"Grazie agli sforzi di molte persone, siamo entusiasti di poter offrire ai fan questa versione tanto attesa della Justice League", ha dichiarato la settima scorsa Toby Emmerich, Presidente della Warner Bros. Pictures Group. "Sembra il momento giusto per condividere la storia di Zack, e HBO Max è la piattaforma perfetta per questo progetto. Siamo lieti che tutto sia andato per il verso giusto, permettendoci di portare a termine il movimento #ReleaseTheSnyderCut."



