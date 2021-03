Justice League: Darkseid usa i suoi raggi Omega nel nuovo entusiasmante spot

Il Justice League di Joss Whedon è ormai solo un ricordo lontano e manca sempre meno all'attesissima uscita della Snyder Cut. Per alimentare ulteriormente l'Hype la Warner Bros ha rilasciato un nuovo spot in cui mostra anche un temibile Darkseid intento ad usare i suoi raggi Omega.

Sebbene Darkseid non sia il villain principale della Justice League di Zack Snyder, il regista ha voluto farlo apparire comunque come un cattivo di supporto. Il Tiranno di Apokolips come ormai sapete piuttosto bene, da giovane era conosciuto con il nome di Uxas. Quando suo fratello maggiore Drax sta per salire al trono ed ereditare l'eccezionale Forza Omega, Uxas lo uccide senza pietà e viene trasformato in un essere roccioso e mostruoso proprio dal primo contatto con la forza stessa.

I pochi secondi in cui Darkseid appare nello spot, faranno sicuramente discutere i fan. Non solo è la prima volta che vediamo Darkseid usare gli raggi Omega, ma è anche la prima volta che lo vediamo in una luce completamente nuova. Il cattivo è stato precedentemente visto solo su Apokolips e su una sezione decimata della Terra mentre cercava di conquistarla. Darkseid viene mostrato ora mentre combatte sott'acqua, e questo potrebbe significare che si trova ad Atlantide.

Queste nuove scene su Darkseid, non fanno che rendere più dura l'attesa per la Justice League, la buona notizia è che però mancano pochi giorni per poterla vedere nella sua interezza. In Italia la Snyder Cut arriverà in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky.