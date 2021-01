Justice League, Darkseid e Steppenwolf protagonisti di due nuove immagini

Fin dall'annuncio dell'arrivo dello Snyder Cut su HBO Max, sono stati tanti i materiali promozionali (più o meno ufficiali) dedicati alla versione del film di Zack Snyder, e nelle ultime ore sono state diffuse anche due nuove immagini con protagonisti, questa volta, i villain della storia.

Come potete vedere dai post che trovate in calce alla notizia, infatti, Darkseid e Steppenwolf sono i soggetti di due foto trapelate in questi giorni sul web.

La prima sembra essere un'immagine più da vicino di quanto visto anche in uno dei trailer del film, mentre la seconda, quella relativa a Steppenwolf con il nuovo design, arriverebbe dalla pagina facebook di un negozio di giocattoli delle Filippine.

Solo qualche giorno fa, è stato invece Zack Snyder a condividere delle foto con protagonista la Wonder Woman di Gal Gadot, mentre a breve dovrebbe arrivare anche un nuovo trailer, che stando alle parole del regista sarà l'ultimo prima del debutto di Justice League: Director's Cut sulla piattaforma, ma anche il più incredibile.

E a proposito di date d'uscita, non sappiamo ancora quando di preciso lo Snyder Cut arriverà su HBO Max (e, conseguentemente, in Italia), ma sarà sicuramente nel mese di marzo.

Intanto, pare che il regista non stia pianificando un sequel per l'opera, nonostante lui stesso non abbia del tutto chiuso le porte alla possibilità.