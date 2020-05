Justice League: il Darkseid della Snyder Cut cambierà i piani di New Gods?

Dopo la conferma dell'arrivo della Snyder Cut di Justice League, lo stesso regista ha ribadito che la sua versione di Darkseid scartata dal film uscito in sala farà la sua comparsa nel suo montaggio finale, ma adesso i fan si chiedono se questo dettaglio non indifferente cambierà qualcosa per il New Gods in arrivo prossimamente.

La pellicola diretta da Ava DuVernay e incentrata sugli essere mitologici dell'Universo dei fumetti DC è ancora in piena fase di sviluppo e c'è già chi si chiede se il pubblico rimarrà influenzato dalla versione di Darkseid che apparirà in Zack Snyder's Justice League, dove il villain sarà impersonato da Ray Porter. Nonostante il ruolo di Porter sia piccolo in Justice League, l'attore ha rivelato recentemente che ancora non ha ricevuto alcuna chiamata dalla DuVernay per apparire in New Gods, sempre per lo stesso ruolo...

"No, non mi hanno chiamato", ha spiegato l'attore a un recente podcast. "So che un sacco di gente chiedeva di questo argomento su Twitter e ne sono sicuramente grato, amerei rifarlo, e sicuramente amerei conoscere Ava DuVernay per New Gods, ma rispetto assolutamente la sua visione del progetto. E se non ne farò parte è così che deve essere e a me sta bene. La mia speranza è che venga fuori qualcosa che i fan ameranno. Ma non ho ancora sentito Ava".

Quello di Darkseid è un problema simile a quello che si è verificato con il Batman di Ben Affleck: nonostante l'uscita di Ben Affleck dal ruolo lo vedremo nuovamente nei panni del Cavaliere Oscuro nella Snyder Cut di Justice League salvo poi vedere il suo ruolo andare a Robert Pattinson nell'atteso The Batman, previsto per l'autunno 2021. Staremo a vedere se anche Darkseid sarà soggetto a un recasting.

Intanto, Ava DuVernay ha confermato la presenza di All-Widow nel suo film.