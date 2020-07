Justice League, Darkseid condivide alcune scene con Lex Luthor? Parla Ray Porter

In una delle scene eliminate di Batman v Superman: Dawn of Justice, vedevamo Lex Luthor incontrare Steppenwolf nella navicella kryptoniana prima della sua venuta sulla Terra alla ricerca delle Scatole Madri, e da lì è poi rimasto il dubbio su di un suo coinvolgimento nei piani di Darkseid in Justice League, quello di Zack Snyder.

Ora che si sta avvicinando l'uscita della Zack Snyder's Justice League, di cui vedremo un primo trailer durante il DC FanDome , molti fan pensano che vedremo qualcosa di più circa la relazione tra Lex Luhor e Steppenwolf ma anche tra Luthor e Darkseid, che sarà mostrato finalmente nella versione di Snyder e doppiato dall'attore Ray Porter.



Durante il panel Justice Con's "Spotlight on Ray Porter", così, all'attore è stato chiesto se condividerà delle sequenze con il Lex Luthor di Jesse Eisenberg, e alla domanda l'interprete ha risposto: "No, non ho girato alcuna scena con lui. Lo ammiro molto come attore ma purtroppo non sono ancora riuscito a lavorare con lui". Dunque la verità è che non vedremo delle scene con Luthor e Darkseid insieme. Triste ma definitivo.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Vi rimandiamo nel frattempo al nostro speciale dedicato a Ray Porter e a quello invece dedicato ai dettagli sulla Zack Snyder's Justice League.