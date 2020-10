Justice League Dark, la storia del mitologico film di Guillermo Del Toro è stata svelata!

Il portale Murphy's Multiverse ha pubblicato un approfondimento speciale su Justice League Dark, il cinecomic mai realizzato da Guillermo Del Toro, nella quale si lascia intendere che alcuni redattori del sito avrebbero messo le mani su una versione della sceneggiatura del film del regista.

Secondo quanto si legge nel lungo articolo pubblicato dal sito, Justice League Dark avrebbe avuto come principale protagonista John Constantine, con l'antieroe che all'inizio del film diserta da un famoso gruppo di supereroi soprannaturali chiamato Shadowpact. Quel team, che avrebbe incluso Black Orchid, The Phantom Stranger e Pandora, sarebbe poi ricomparso durante il film, ma Constantine avrebbe formato la sua squadra con altri personaggi come Deadman, Etrigan the Demon, Swamp Thing e Zatanna.

Il loro obiettivo sarebbe stato quello di trovare i libri della vita e della morte per non farli cadere nelle mani sbagliate, ovvero quelle dei villain Floronic Man, Johnny Appleseed e Klarion the Witch Boy. La resa dei conti finale doveva far morire Klarion, Floronic Man, Swamp Thing e perfino John Constantine, con quest'ultimo però che sarebbe tornato a sorpresa in una scena finale (o forse una scena post-credit?) la quale avrebbe rivelato che il protagonista era riuscito ad ingannare la morte.

Il film sarebbe stato pieno di cameo di altri personaggi DC, inclusi Detective Chimp e Animal Man, e sarebbe stato il progetto più esplicitamente mistico che la DC abbia mai realizzato.

Chissà se Warner Bros e JJ Abrams riprenderanno alcune delle idee di Del Toro per la serie tv di Justice League annunciata per HBO Max; tra l'altro qualche giorno fa è stato confermato che il regista di Star Wars e Mission: Impossible realizzerà anche delle serie spin-off su Zatanna e Constantine.