Justice League Dark, James Gunn apre al live-action: 'Perchè no?'

Per un Gullermo Del Toro che chiude le porte a Justice League Dark c'è un James Gunn che invece alimenta le speranze dei fan, ammettendo che i neonati DC Studios potrebbero realizzare una produzione live-action su questo gruppo di supereroi che si occupa di situazioni paranormali.

Rispondendo alla domanda di un fan che paventava la possibilità di un universo dedicato a questi personaggi e di una possibile trilogia cinematografica in grado di approfondirne le storie, il regista di Suicide Squad e Guardiani della Galassia ha detto: "Perchè no?", lasciando intendere che per ora non vi è alcuna limitazione per questi supereroi.

Da quando James Gunn ha preso il controllo dei DC Studios pare che nel settore creativo sia in atto una vera e propria rivolta. In molti infatti non avrebbero apprezzato la rivoluzione operata dal regista che avrebbe di fatto stravolto i piani della precedente gestione, cancellando in maniera improvvisa alcuni titoli di punta come Wonder Woman 3 e Black Adam.

E mentre i fan continuano a domandarsi dove questo nuovo corso porterà l'universo DC, le voci sui prossimi film iniziano a circolare con sempre maggiore insistenza. Quali saranno i progetti a debuttare sotto la guida di James Gunn e quali eroi vedremo prossimamente sul grande schermo? Per adesso, la Justiche League Dark sembra avere delle possibilità tangibili.