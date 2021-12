Justice League Dark, Guillermo Del Toro torna a parlare del film mai realizzato

Al momento Guillermo Del Toro è impegnato a promuovere il suo ultimo film, Nightmare Alley con Cate Blanchett e Bradley Cooper, ma c'è sempre tempo per un viaggio sul viale dei ricordi e i film che mai furono come Justice League Dark.

Ai microfoni del podcast Happy Sad Confused, Del Toro ha infatti nuovamente affrontato l'argomento Justice League Dark, ribadendo un po' quanto detto anche in passato sulla struttura del film e i suoi personaggi.



Ma questa volta, il regista ci ha tenuto a precisare anche quanto gli sia dispiaciuto non poter portare a termine il progetto.

"Non inizio mai a lavorare a un progetto per cui non ho una forte passione, perché è incredibilmente difficile altrimenti [lavorarci], ed è un po' come un matrimonio, non ti sposi con qualcuno per cui non provi dei forti sentimenti" ha affermato "Devi dire 'Lo voglio', e poi sai che ti prendi un impegno di almeno un anno per stendere la sceneggiatura. Se poi realizzi effettivamente il film, se ne vanno dai tre ai quattro anche. Anche cinque o più".

E su ciò che avremmo potuto vedere nella sua Justice League Dark... "Credo che una versione della sceneggiatura sia online, e ed era ciò che per me significava cercare il perfetto equilibrio e la giusta chimica tra questi personaggi" ha esordito "Avevo preso un po' dell'apertura del Constantine di Alan Moore, e le dinamiche tra Abby Arcane e Swamp Thing, poi il momento rivelatore in cui Deadman ottiene un nuovo corpo e come fa esperienza della coscienza di quell'essere. Poi c'era uno dei miei personaggi preferiti, Etrigan, lo adoro. Quindi ho cercato di metterli insieme. C'era Zatanna, che per me è un altro di cui personaggi che è intrinsecamente potente e interessante. E ho provato a mischiare al tutto Klarion The Witch Boy".